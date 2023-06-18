"غوندوغان": مستقبلي إما مانشستر سيتي وإما الهلال

أكد الدولي الألماني إيلكاي غندوغان لاعب مانشستر سيتي أنه أمام خيارين بالنسبة لمستقبله في عالم الكرة المستديرة؛ إما البقاء مع بطل الدوري الإنجليزي، وإما الانتقال إلى صفوف الهلال.
ونقلت صحيفة "سبورت" عن النجم الألماني إلكاي غوندوغان، اليوم الأحد قوله: "أنا أريد الذهاب إلى برشلونة، لكنني أعتقد أنني سأبقى في نهاية المطاف مع مانشستر سيتي، أو سأغادر إلى الهلال السعودي".
وأفاد قائد مانشستر سيتي بأنه لم يتلقّ أي عرض من قبل برشلونة، ويعلم بصعوبة انضمامه إلى بطل الدوري الإسباني؛ بسبب الوضع الاقتصادي للنادي، خاصةً بعد فشله في التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخراً قبل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حرّ.
ويرغب النادي الإنجليزي في استمرار قائده، حيث قدّم له بالفعل عرض تجديد عقده بحسب الصحيفة الكتالونية، بينما اقترب الهلال من اللاعب أيضًا.