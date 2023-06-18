"غوندوغان": مستقبلي إما مانشستر سيتي وإما الهلال

وأفاد قائد مانشستر سيتي بأنه لم يتلقّ أي عرض من قبل برشلونة، ويعلم بصعوبة انضمامه إلى بطل الدوري الإسباني؛ بسبب الوضع الاقتصادي للنادي، خاصةً بعد فشله في التوقيع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤخراً قبل انضمامه إلى إنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حرّ.