السائق السعودي عبدالله الكامل يحقق المركز الرابع في افتتاح بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4

وشهدت البطولة في وقت سابق اليوم إقامة التصفيات التأهيلية، التي أسفرت نتائجها عن تصدّر السائق ثيو بالمر من فريق "جاجو" الترتيب العام على شبكة الانطلاق، تلاه سكوت ليندبلوم من فريق "ريد بُل" في المركز الثاني، ثم كيت بيلوفسكي من فريق "بيكس" ثالثًا، بينما حلّ تيبو رامايكرز من فريق "زاهد" ونينا جادمان من فريق "كاراجي" في المركزين الرابع والخامس على التوالي.