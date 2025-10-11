السائق السعودي عبدالله الكامل يحقق المركز الرابع في افتتاح بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4

اختُتمت اليوم السبت منافسات السباق الأول من بطولة أرامكو السعودية للفورمولا 4 المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والتي احتضنتها حلبة البحرين الدولية بتنظيم من شركة التوكيلات موتورسبورت، وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسط أجواء تنافسية وحضور جماهيري لافت يعكس الاهتمام المتزايد بهذه الفئة الواعدة من رياضة المحركات.
وشهد السباق منافسة قوية بين السائقين تميزت بتقارب المستويات وأداء فني عالٍ على مدار اللفات.
وعقب نهاية السباق، توّج الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية، السائق البريطاني كيت بيلوفسكي من فريق "بيكس" بجائزة المركز الأول، فيما قدّم شريف المهدي الرئيس التجاري للحلبة، جائزة المركز الثاني للهولندية نينا جادمان من فريق "كاراجي". أما جائزة المركز الثالث فسلّمها رعد عبدالجواد، رئيس مجلس إدارة شركة "سعودي ديزل"، إلى السائق الإماراتي ثيو بالمر من فريق "جاجو".
كما تم تكريم لين العريفي سائقة الكارتينغ السعودية، التي قدّمت جائزة تقديرية للهولندية جادمان نظير أدائها اللافت، في حين منحت إلسا كاميليري، منسقة الفئات السنية لسباقات المقعد الأحادي، جائزة أفضل سائق مبتدئ للبريطاني كيت بيلوفسكي.
وحقق السائق السعودي عبدالله الكامل من فريق أستوب المركز الرابع بعد أداء مميز عكس إمكاناته العالية وثقته الكبيرة على الحلبة، ليؤكد مجددًا القدرات الواعدة للشباب السعودي في رياضة المحركات، ومدى جاهزيتهم لمنافسة نخبة السائقين في هذه الفئة العالمية. ويُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في مسيرته، ورسالة محفّزة للمواهب الوطنية نحو التميز والاحتراف.
وشهدت البطولة في وقت سابق اليوم إقامة التصفيات التأهيلية، التي أسفرت نتائجها عن تصدّر السائق ثيو بالمر من فريق "جاجو" الترتيب العام على شبكة الانطلاق، تلاه سكوت ليندبلوم من فريق "ريد بُل" في المركز الثاني، ثم كيت بيلوفسكي من فريق "بيكس" ثالثًا، بينما حلّ تيبو رامايكرز من فريق "زاهد" ونينا جادمان من فريق "كاراجي" في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
وتُقام غدًا الأحد منافسات السباق الثاني من الجولة الافتتاحية للبطولة على حلبة البحرين الدولية، على أن تُستأنف الجولة الثانية يومي 15 و16 أكتوبر الجاري في الموقع نفسه، حيث يترقب عشاق رياضة المحركات استمرار الأجواء التنافسية بين السائقين في واحدة من أبرز بطولات الفئات السنية على مستوى المنطقة.