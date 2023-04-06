بهدف "مطري".. الأخضر الصغير يتغلب على غينيا ضمن بطولة مونتايغو الدولية

تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم على نظيره غينيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب دو بيجنون باسيت، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.