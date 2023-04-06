بهدف "مطري".. الأخضر الصغير يتغلب على غينيا ضمن بطولة مونتايغو الدولية

تغلب المنتخب السعودي لسن 16 عامًا لكرة القدم على نظيره غينيا بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على ملعب دو بيجنون باسيت، ضمن بطولة مونتايغو الدولية في فرنسا.
وجاء هدف "الأخضر" عن طريق اللاعب عبدالهادي مطري في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.
ودخل مدرب الأخضر "الفرنسي" ستيفان سالينت اللقاء بقائمة مكونة من: فهد الحربي في حراسة المرمى، مهدي فقيهي، أمجد حراج، سالم العصيمي، فواز المشهور، خالد محمد، أحمد بن حميد، نواف الدوسري، يزيد القرزعي، تركي هزازي، عبدالهادي مطري.
وسيلاقي المنتخب السعودي نظيره البرتغال، السبت المقبل، في مباراة لتحديد المراكز ضمن بطولة مونتايغو الدولية.