الخميس.. انطلاق كأس موسم حائل للصقور بجوائز تصل إلى 6 ملايين ريال

ويعزز الكأس هواية الصيد بالصقور، ويزيد الوعي بأهمية الحفاظ عليها، ويمكِّّن الصقارين في المملكة من ممارسة هوايتهم، وخصص جوائز قيّمة تبلغ 6 ملايين ريال للفائزين، ويبدأ تسجيل المشاركين في أشواط الكأس، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل 15 نوفمبر حتى اليوم الذي يسبق كل شوط، فيما تنطلق الأشواط عند الساعة السابعة صباحًا، ويشترط النادي أن يكون الحد الأعلى لعدد الصقور المشاركة في المسابقة لكل مالك صقرين للشوط، و24 صقرًا لإجمالي السباق، بينما يحق للمحترفين تسجيل 3 صقور لكل شوط، و36 صقرًت لمجموع الأشواط، وألا يتعدّى العدد الإجمالي للصقور المشاركة في الشوط الواحد 75 صقرًا، ولا يقل عن سبعة صقور.