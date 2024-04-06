أبها والأخدود والرائد في رحلة الهروب من مناطق الخطر.. والحزم للإبقاء على حظوظه

يأمل فريق الفيحاء العودة لسكة الانتصارات، وإيقاف هدر النقاط المتواصل في الجولات الثلاث الأخيرة؛ لتحسين مركزه، والابتعاد عن مناطق الخطر، ولاسيما أن بانتظاره استحقاقًا قويًّا في الجولة القادمة حينما يرحل إلى العاصمة الرياض لمقابلة النصر.