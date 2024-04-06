أبها والأخدود والرائد في رحلة الهروب من مناطق الخطر.. والحزم للإبقاء على حظوظه

يسدل الستار على منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي مساء اليوم الأحد، بإقامة ثلاث مباريات في توقيت واحد، ستكون فيها المنافسة محتدمة للهروب من مناطق شبح الهبوط؛ فالفوز سيمثل طوق نجاة للفِرق الفائزة مع اقتراب قطار الدوري من مراحله الأخيرة.
يحل الفتح سابع الترتيب بـ37 نقطة ضيفًا على فريق أبها المتراجع صاحب المركز السابع عشر (قبل الأخير) بـ22 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها.
يأمل أصحاب الضيافة استعادة توازنهم، ووقف نزيف النقاط لتعويض الخسارة الكبيرة من أمام النصر في الجولة الماضية من أجل الهروب من مناطق الهبوط قبل ملاقاة الشباب في الرياض.
في المقابل يتطلع فريق الفتح لمواصلة صحوته، وتحقيق النتائج الإيجابية بوصوله الفوز الثالث تواليًا للاقتراب أكثر من خماسي المقدمة.
في مباراة النقاط المضاعفة يلاقي الفيحاء الحادي عشر بـ 32 نقطة على ملعب مدينة المجمعة ضيفه فريق الأخدود صاحب المركز الخامس عشر بـ24 نقطة.
يأمل فريق الفيحاء العودة لسكة الانتصارات، وإيقاف هدر النقاط المتواصل في الجولات الثلاث الأخيرة؛ لتحسين مركزه، والابتعاد عن مناطق الخطر، ولاسيما أن بانتظاره استحقاقًا قويًّا في الجولة القادمة حينما يرحل إلى العاصمة الرياض لمقابلة النصر.
في حين يطمح الأخدود لاستعادة توازنه، والعودة لنغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق في الجولات الـ6 الماضية من أجل تحسين موقعه بالابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.
يستضيف الرائد صاحب المركز الثالث عشر بـ27 نقطة على ملعبه بمنشأة النادي في مدينة بريدة ضيفه الحزم متذيل جدول الترتيب بـ16 نقطة.
يبحث أصحاب الضيافة عن تعويض هزيمة الجولة الماضية من أمام الخليج، والعودة لحصد النتائج الإيجابية للاقتراب أكثر من مناطق الأمان من أجل مصالحة جماهيره.
أما الحزم فيأمل بتحسين صورته، وتقديم أداء جيد، يشفع له وجوده بين الكبار، لعله يعود بفوز طال انتظاره من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة لوقت أطول في دوري المحترفين؛ لأن أي نتيجة غير الفوز ستُقرب الفريق خطوة كبيرة من العودة لدوري يلو.