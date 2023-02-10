غداً تنطلق النسخة الثانية.. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يكمل استعداداته لـ"ماراثون الرياض الدولي"

الانطلاق 6:25 صباحاً

ومن المقرر أن يبدأ السباق من خط البداية في (جامعة الملك سعود) في تمام الساعة 6:25 صباحاً، حيث يقطع المشاركون مسافة 42.2 كلم، عبر ثلاثة مسارات تتناسب مع مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، حيث تم تخصيص مسافة النصف ماراثون (أي ما يعادل 21.1 كيلومترًا) لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة (10 كيلومترات) للفئة العمرية من سن 17 وأكثر، بالإضافة إلى سباق بمسافة (4 كيلومترات) للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.