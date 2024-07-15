الأخضر الشاب يتجاوز هونغ كونغ ويلاقي البحرين في "آسيوية اليد"

حقق المنتخب السعودي لكـرة اليـد لدرجـة الشباب، مواليـد (2004)، الفوز فـي انطلاقة مبارياته بالبطولة الآسيوية الـ (18) للشباب لكرة اليد، بفوزه على منتخب هونغ كونغ بنتيجة (45-19)، فـي المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين (15) يوليو (2024)م، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالدور التمهيدي للبطولة، التي تستضيفها الأردن حتى (25) يوليو (2024)م.
وفرض شباب أخضر اليد تفوقهم منذ بداية المباراة، وانتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني السعودي بنتيجة (23-7)، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني وينهي المباراة منتصرًا بفارق 26 هدفًا.
ومن المقرر أن يلتقي شباب الأخضر مع نظيره البحريني، عند الساعة (1:45) من مساء غد الثلاثـاء (16) يوليو الجـاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة.