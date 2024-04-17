صافرة الأردني "مخادمة" تضبط قمةَ العين والهلال "الآسيوية" المنتظرة

تَقَرَّرَ أن يقود مباراة القمة الآسيوية المنتظرة التي تجمع فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم، ونظيره الهلال السعودي؛ الحكمُ الأردني "أدهم مخادمة".
ويلتقي العين والهلال، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هزاع بن زايد بنادي العين، وتحديدًا في تمام السابعة مساءً "بتوقيت مكة المكرمة"، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
وسبق لـ"مخادمة" قيادةُ مباريات دوري أبطال آسيا؛ حيث أدار 44 مباراة تاريخيًّا، أشهر خلالها "136" بطاقةً صفراء، وطرد ثلاثة لاعبين بشكل مباشر، إضافة إلى أربعة بعد الحصول على إنذارين، كما احتسب أربع ركلات جزاء.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن تأجيل مباراة العين والهلال، المقررة أمس، في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، في ظلّ استمرار تقلبات الحالة الجوية في الإمارات، ورحلها لليوم الأربعاء.