صافرة الأردني "مخادمة" تضبط قمةَ العين والهلال "الآسيوية" المنتظرة

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن، أمس الثلاثاء، عن تأجيل مباراة العين والهلال، المقررة أمس، في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا، في ظلّ استمرار تقلبات الحالة الجوية في الإمارات، ورحلها لليوم الأربعاء.