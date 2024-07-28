ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. البرازيلي Alpha7 Esports يكسر عقدة النهائيات ويُتوَّج بطلا ًفي الرياض

وأضاف: "سعداء بوجودنا هنا في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، التي تجمع العديد من المواهب البرازيلية على أرضها في مختلف المجالات. لقد قابلنا نيمار أثناء وقتنا هنا، وتحدث معنا، وكان ذلك دافعًا كبيرًا بالنسبة لنا. وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من حضور آخر المواجهات إلا أن كلماته الداعمة كانت حاضرة معنا، ووضعنا الفوز بالبطولة كهدف، ونجحنا في ذلك. ونهدي فوزنا إلى الأسطورة البرازيلية أيتون سينا، ولكل البرازيليين، ونأمل بأن نتمكن من العودة مرة أخرى، والمشاركة في أهم وأكبر الأحداث، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية".