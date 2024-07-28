ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. البرازيلي Alpha7 Esports يكسر عقدة النهائيات ويُتوَّج بطلا ًفي الرياض

تُوِّج فريق Alpha7 Esports بلقب بطولة ببجي موبايل في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث المقام بمدينة الرياض، ويعد الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية عالميًّا، وذلك بعد سلسلة من الجولات والمواجهات القوية، التي استمرت 10 أيام، بداية من 19 يوليو 2024؛ ليكسر بهذا الانتصار سلسلة من الهزائم التي تلقاها في آخر 4 نهائيات للعبة الشهيرة؛ إذ كان الطرف الأقرب فيها للتويج، ولم ينجح في تحقيقه.
وتمكّن الفريق البرازيلي من تحقيق المركز الأول بجمعه 153 نقطة في النهائيات، منحته كأس البطولة والجائزة المالية المخصصة للفريق الفائز، بواقع 487.000 دولار، من مجموع الجوائز الذي تجاوز 3 ملايين دولار.
وحل الفريق الياباني REJECT في المركز الثاني، وحصل على 254.000 دولار، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفريق الصيني TIANBA، الذي حصل على 207.000 دولار.
وخلال المؤتمر الصحفي عقب التتويج باللقب صرح اللاعب روان هنريكي أليسيو، المعروف باسم Revo، قائلاً: "نشعر بسعادة كبيرة بعد تحقيق هذا اللقب بعد مباريات قوية مع أفضل الفِرق العالمية. لقد كانت رحلتنا في البطولة مليئة بالتحديات، ولكن تمكنا من تجاوزها بفضل القوة الذهنية، وبتعاوننا، وحققنا البطولة بروح الفريق".
وأضاف: "سعداء بوجودنا هنا في المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي، التي تجمع العديد من المواهب البرازيلية على أرضها في مختلف المجالات. لقد قابلنا نيمار أثناء وقتنا هنا، وتحدث معنا، وكان ذلك دافعًا كبيرًا بالنسبة لنا. وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من حضور آخر المواجهات إلا أن كلماته الداعمة كانت حاضرة معنا، ووضعنا الفوز بالبطولة كهدف، ونجحنا في ذلك. ونهدي فوزنا إلى الأسطورة البرازيلية أيتون سينا، ولكل البرازيليين، ونأمل بأن نتمكن من العودة مرة أخرى، والمشاركة في أهم وأكبر الأحداث، مثل كأس العالم للرياضات الإلكترونية".