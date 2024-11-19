لاعب الهلال "السابق" قوميز: السعودية دعمت جميع الرياضات.. وستصبح أحد أكبر الأطراف الفاعلة في العالم في كرة القدم

قال لاعب الهلال السابق، النجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز، إن السعودية ستصبح خلال السنوات القادمة أحد أكبر الأطراف الفاعلة في العالم في كرة القدم والعديد من المجالات.
وأضاف "قوميز" في تصريحات خلال مشاركته في منتدى مسك العالمي: "كرم الضيافة من أهم القيم في المجتمع السعودي. وكنت محظوظًا حينما لعبت في نادي الهلال الأكثر شهرة في السعودية".
وأشار "قوميز" إلى أن "التطور في السعودية في كرة القدم مذهل؛ فالحكومة السعودية قدمت دعمًا كبيرًا لجميع الرياضات. والرياضة هي لغة عالمية، والسعوديون لديهم صحافة في هذا الأمر".
وزاد: "كنت سعيدًا بوجودي في بداية هذا المشروع. الكثير من أندية الشرق الأوسط تواصلت معي عندما تركت الهلال، لكنني لم أتردد في رفض هذه العروض؛ لأنك لا تترك أسرتك لتكون مع الجيران".
واختتم تصريحاته: "ما زلت أتذكر فوزنا باللقب الآسيوي عام 2019 في طوكيو. حققنا حلمنا، ورفعنا العلم السعودي في ملعب سايتاما".