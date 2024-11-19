لاعب الهلال "السابق" قوميز: السعودية دعمت جميع الرياضات.. وستصبح أحد أكبر الأطراف الفاعلة في العالم في كرة القدم

وزاد: "كنت سعيدًا بوجودي في بداية هذا المشروع. الكثير من أندية الشرق الأوسط تواصلت معي عندما تركت الهلال، لكنني لم أتردد في رفض هذه العروض؛ لأنك لا تترك أسرتك لتكون مع الجيران".