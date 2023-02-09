اختيار الدهيمي رئيسًا مكلفًا لرابطة أندية الدرجة الثانية

وشدّد القباع على أن رابطة أندية الدرجة الثانية هدفها الأول مصلحة الأندية، لافتًا إلى أن أندية الدوري هي أهم عنصر من عناصر نجاح هذه الرابطة، مشيدًا في الوقت ذاته بما تقدمه الأندية من مستويات في دوري الدرجة الثانية، وهو ما يؤكد أن تأسيس الرابطة سيبنى على أرض ثابتة تضمن تحقيق نتائج ممتازة قريبًا.