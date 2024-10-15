ألعاب السعودية الثالثة: "الحقباني" الشقيقان في نهائي تنس الرجال.. و"أميرة" و"نادية" للسيدات

كما تأهلت أميرة بدوي (الاتحاد) ونادية العروسي (النصر) إلى نهائي السيدات، الذي سيقام عند الساعة 3:30 عصرًا، ويسبقه لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين نايا الفاروقي (الاتحاد) ودانية الزهير (العلا) عند الساعة 8:00 صباحًا.