الأخضر الأولمبي يتغلب على منتخب الأردن في افتتاح الدورة الدولية الودية

تَغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، على شقيقه منتخب الأردن بهدفين مقابل هدف مساء يوم السبت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في افتتاح الدورة الدولية الودية التي تستضيفها الخبر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري.