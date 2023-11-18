الأخضر الأولمبي يتغلب على منتخب الأردن في افتتاح الدورة الدولية الودية

تَغلب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، على شقيقه منتخب الأردن بهدفين مقابل هدف مساء يوم السبت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في افتتاح الدورة الدولية الودية التي تستضيفها الخبر حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري.
يُذكر أن الدورة الودية الدولية تأتي ضمن استعدادات الأخضر تحت 23 عامًا، قبل المشاركة في منافسات كأس آسيا 2024 بقطر والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
وبادر مشاري النمر بفتح باب التسجيل للأخضر السعودي في الدقيقة 17، وأدرك المنتخبُ الأردني التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بـ4 دقائق.
وأحرز مصعب الجوير هدف الانتصار الثاني للمنتخب السعودي مطلع الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 65.
يشار أن المدير الفني للمنتخب السعودي سعد الشهري دخل المباراة بتشكيلة مؤلفة من: محمد العبسي (حراسة المرمى)، أحمد الجليدان، محمد اليامي، نواف المطيري، حسن الصبياني، محمد محرزي، أحمد باحسين، عبدالملك العييري، صالح أبو الشامات، سعد لناصر، مشاري النمر.
وسيلتقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في ثاني مبارياته بالدورة الدولية الودية يوم 21 نوفمبر الجاري، مع نظيره الأسترالي.