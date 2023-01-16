الجامبي "مودو بارو" يدعم صفوف الأهلي

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة حتى الآن، ويستعد لمواجهة الحزم ، الأربعاء المقبل ، في الجولة 17 ، مع بقاء مباراة مؤجلة .