الجامبي "مودو بارو" يدعم صفوف الأهلي

يسعى نادي الأهلي إلى ترميم صفوف فريقه الكروي الأول ، خلال فترة " الميركاتو الشتوي " وخوض بقية منافسات مشاركته في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وأعلنت إدارة الأهلي ، اليوم الاثنين، إجراءات التعاقد مع الجناح الجامبي مودو بارو، قادماً من نادي جيونبك هيونداي موتورز الكوري، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول.
وكان الأهلي قد رحب ، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بالوافد الجديد، عبر صور وفيديو، وسط تفاعل كبير من الجماهير.
الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الخامس برصيد 28 نقطة حتى الآن، ويستعد لمواجهة الحزم ، الأربعاء المقبل ، في الجولة 17 ، مع بقاء مباراة مؤجلة .