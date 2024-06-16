في غياب "ليفاندوفسكي".. "بولندا" في اختبار صعب أمام "هولندا" بيورو 2024

وقال لاعب الوسط والقائد البديل "بيوتر جيلينسكي"، يوم السبت، بعد التدريب في هامبورغ حيث تقام المباراة: "من المؤسف أن روبرت ليفاندوفسكي لا يستطيع مساعدتنا في هذه المباراة. إنه لاعب من طراز عالمي رفيع وسنفتقده، لكن سواء كنت أنا أو زملائي في الفريق، سنبذل المزيد من الجهد لتحقيق الهدف المنشود وهو الفوز".