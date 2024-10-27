بعد نهاية الجولة الثامنة.. "ميتروفيتش" في صدارة هدافي دوري "روشن"

عزز مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكساندر ميتروفيتش، صدارته لقائمة هدافي الدوري السعودي مع إسدال الستار على منافسات الجولة الثامنة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/25.
وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هدفًا مبكرًا وكاد أن يضيف هدفًا آخر بكعب القدم قبل الاستراحة، ليقود الهلال حامل اللقب للفوز على ضيفه التعاون 2- صفر، في ختام الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.
وابتعد المهاجم الصربي في صدارة هدافين الدوري السعودي، برصيد 10 أهداف، مبتعدًا عن أقرب مطارديه بفارق هدفين في الصراع المحموم على لقب هداف الدوري السعودي لكرة القدم.
ورفع "ميتروفيتش" رصيده التهديفي إلى 38 هدفًا في منافسات الدوري السعودي، منذ انتقاله للهلال في صيف 2023، منها 28 هدفًا في الموسم الماضي.
وأحرز الدولي الصربي تسعة أهداف في دوري أبطال آسيا، فضلًا عن أربعة أهداف في كأس الملك وثلاثة أهداف في السوبر السعودي، رافعًا إجمالي أهدافه مع أزرق العاصمة إلى 54 هدفًا.
كما ساهم في تقديم 10 تمريرات حاسمة بـ 56 مباراة، خاضها مع الهلال بكل البطولات حتى الآن.
ويحل قائد فريق الاتحاد، النجم الفرنسي كريم بنزيما، في المرتبة الثانية، برصيد ثمانية أهداف، مبتعدًا عن زميله السابق في ريال مدريد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بفارق هدفين.
ومن المتوقع أن يستمر التنافس بين "ميتروفيتش" وكريم بنزيما والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وغيرهم من النجوم في الموسم الحالي من دوري "روشن" لحسم لقب هداف الموسم الكروي 2024/25.