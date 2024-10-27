بعد نهاية الجولة الثامنة.. "ميتروفيتش" في صدارة هدافي دوري "روشن"

وسجل الصربي ألكسندر ميتروفيتش، هدفًا مبكرًا وكاد أن يضيف هدفًا آخر بكعب القدم قبل الاستراحة، ليقود الهلال حامل اللقب للفوز على ضيفه التعاون 2- صفر، في ختام الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أمس السبت.