مواجهة حاسمة بين "فريق السعودية" و"ريتشارد ميل" في نهائي العُلا لبولو الصحراء

ويجمع النهائي فريقَي السعودية وريتشارد ميل، حيث يتطلع فريق السعودية الذي يضم في صفوفه أسطورة البولو الأرجنتينية، أدولفو كامبياسو، للتتويج بكأس البطولة، بعد فوزه الكبير على فريق دادان بنتيجة 8-4 في مباريات الدور نصف النهائي التي أقيمت أمس وسط حضور مميز من عشاق رياضة البولو.