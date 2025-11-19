دورة الألعاب الإسلامية "الرياض 2025" .. النخلي يطير بذهب سباق 100م البارالمبي.. وفضيتين في أم الألعاب

انتزع المنتخب السعودي لألعاب القوى، المركز الأول والميدالية الذهبية، لسباق التتابع 4×100م، الذي جرى امس الأربعاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية السادسة للتضامن الإسلامي، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز بالرياض، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجاء فوز فريق التتابع والمكون من العدائين: محمد داوود، وعبدالعزيز عطافي، وعبدالعزيز الجدعاني، وعبدالله أبكر، بعد أن أنهوا السباق أولاً بزمن 39.19 ثانية، ونالت عمان الفضية بزمن 39.21 ثانية، ونيجيريا البرونزية بزمن 39.51 ثانية.
وأضاف لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، علي النخلي، الذهبية السعودية الثانية اليوم، إثر فوزه بالمركز الأول لسباق 100م (T37) بزمن 11.46 ثانية، وحققت الجزائر الفضية، ومصر البرونزية.
وحصلت زميلته الرامية ناضا الحميداني، على الميدالية السعودية الثالثة في منافسات الأمس، بتحقيقها المركز الثاني والميدالية الفضية لمسابقة رمي القرص (F56)، ضمن منافسات ألعاب القوى البارالمبية، بعد أن رمت لمسافة 17.23م، ونالت تونس الذهبية بمسافة 17.52م.
وأحرز لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى، العداء عبدالعزيز عطافي، الميدالية الفضية لسباق 200م، ضمن منافسات اليوم قبل الأخير لأم الألعاب، بحلوله ثانياً بزمن 20.65 ثانية، فيما طارت الكاميرون بالميداليتين الذهبية والبرونزية.
وبذلك ارتفع الرصيد السعودي من الميداليات في الألعاب الإسلامية إلى 39 ميدالية (11 ذهبية، 6 فضيات، 22 برونزية).
أخضر اليد يتأهل للنهائي ضرب المنتخب السعودي لكرة اليد للرجال، موعداً مع نهائي الألعاب الاسلامية، الذي يقام عند الرابعة من عصر غداً الجمعة، أمام المنتخب البحريني، وذلك بعد فوزه مساء أمس الأربعاء في نصف نهائي الدورة، على المنتخب الإماراتي بنتيجة 29 – 15.
القرشي والزهراني يختتمان مشاركة البارالمبية يختتمان عبدالرحمن القرشي وجمعان الزهراني، مشاركة فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية، من خلال تواجدهما في سباق 100م تصنيف (T53/54) الذي يقام عند الثامنة من مساء اليوم الخميس في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز بالرياض.
القوى تختتم مشاركتها ينهي فريق السعودية لألعاب القوى، مشاركته بالدورة الإسلامية، اليوم الخميس، بتواجد العداء باقر آل جمعة في نصف نهائي سباق 110م حواجز عند العاشرة صباحاً، وعبدالرحمن آدم في نهائي الوثب الطويل عند السادسة مساءً، وفيصل مغربي في نهائي 800م في تمام الساعة 8:45م. انطلاق منافسات فرق المبارزة تقام عند التاسعة من صباح اليوم الخميس، منافسات الفرق للرجال والسيدات، ضمن مسابقة المبارزة بالدورة الإسلامية، في بوليفارد رياض سيتي.
ويشارك أخضر المبارزة، في منافسات سلاح الفويل، وسلاح الإبيه عند الواحدة ظهراً، وسلاح السيبر عند الخامسة والنصف مساءً.
وكانت لميد المري، قد خرجت من دور ربع النهائي لمسابقة سلاح الفويل اليوم الأربعاء، بواسطة التونسية ياسمين سوسي، وخسرت زميلتها بسمة الراشد من التركية ألارا اتماكا في دور الـ16.
وفي منافسات الرجال، أنهى عبدالله المنسف، مشاركته في سلاح السايبر للفردي، بعد خسارته من التركي فرقان يامان في دور ربع النهائي، وهو الذي فاز على زميله علي البحراني في دور ثمن النهائي بنتيجة 15 – 7.
الجنادرية تحتضن نهائيات الهجن ينطلق عند الثامنة من صباح اليوم الخميس، منافسات الشوط النهائي لمسابقة الهجن للجنسين، على مسافة 8 كم، في ميدان الجنادرية، بمشاركة أحمد الجهني، وخلود الشمري، وهديل الشريف، وسليمان الجهني، إلى جانب هجانة 17 دولة.
ومن المقرر، أن يقام عند الثالثة والنصف عصراً، نهائي الرجال، على أن يتبعه نهائي السيدات في تمام الساعة 3:45 عصراً، على مسافة 2 كم لكلا النهائيين. 4 لاعبين في الجوجيتسو تنطلق عند التاسعة من صباح اليوم الخميس، منافسات الجوجيتسو في الدورة الإسلامية، في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بحي الملز بالرياض.
ويمثل فريق السعودية في منافسات اليوم ، محمد حريمل في وزن 69 كجم، وعبدالله ندا في وزن 85 كجم، وعمر ندا (94 كجم)، ولمى المدني في وزن 57 كجم.