دورة الألعاب الإسلامية "الرياض 2025" .. النخلي يطير بذهب سباق 100م البارالمبي.. وفضيتين في أم الألعاب

القوى تختتم مشاركتها ينهي فريق السعودية لألعاب القوى، مشاركته بالدورة الإسلامية، اليوم الخميس، بتواجد العداء باقر آل جمعة في نصف نهائي سباق 110م حواجز عند العاشرة صباحاً، وعبدالرحمن آدم في نهائي الوثب الطويل عند السادسة مساءً، وفيصل مغربي في نهائي 800م في تمام الساعة 8:45م. انطلاق منافسات فرق المبارزة تقام عند التاسعة من صباح اليوم الخميس، منافسات الفرق للرجال والسيدات، ضمن مسابقة المبارزة بالدورة الإسلامية، في بوليفارد رياض سيتي.