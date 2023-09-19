لدعم برامج تطوير المدربين الوطنيين ..اتحاد القدم يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الفرنسي

من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات المتميزة بين الاتحادين، مشيرًا إلى أنها تأتي استمرارًا لتطوير كرة القدم السعودية بما يعزز وجودها على الساحة العالمية، وتحقيق الاستفادة من الاتحادات المتقدمة.