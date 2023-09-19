لدعم برامج تطوير المدربين الوطنيين ..اتحاد القدم يوقع اتفاقية تعاون مع نظيره الفرنسي

وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، مع نظيره الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اتفاقية تعاون تستمر لمدة 3 سنوات لدعم برامج تطوير المدربين الوطنيين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي ياسر بن حسن المسحل ونظيره الفرنسي فيليب ديالو بالعاصمة الفرنسية باريس، ونائب رئيس الاتحاد السعودي لمياء بن بهيان، والأمين العام للاتحاد الفرنسي لورا جورج بالإضافة إلى المدير الفني للاتحاد السعودي ناصر لاركيت ونظيره الفرنسي هيوبرت فورنييه.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير برامج للمدربين الوطنيين للرجال والسيدات، حيث سيتم توفير 7 برامج تدريب منفصلة لمدة 3 سنوات وهي برنامج التدريب الاحترافي، ومدربو النخبة للشباب، ومدرب الإعداد البدني، ومدرب حراس المرمى، بالإضافة إلى مدربي خطي الدفاع والهجوم ومديري الكرة.
من جانب آخر أكد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا للعلاقات المتميزة بين الاتحادين، مشيرًا إلى أنها تأتي استمرارًا لتطوير كرة القدم السعودية بما يعزز وجودها على الساحة العالمية، وتحقيق الاستفادة من الاتحادات المتقدمة.
في المقابل أشاد رئيس الاتحاد الفرنسي بتعزيز التعاون مع نظيره السعودي بما يخدم كرة القدم في البلدين ويُسهم في نمو اللعبة عالميًا.