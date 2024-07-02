الهلال يكشف عن مواجهاته التجريبية في معسكر النمسا.. واللاعبون يدشنون التحضيرات

أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء اختبارات بدنية وعضلية في مقر النادي؛ وذلك ضمن برنامجهم الإعدادي ، وذلك استعداداً لبدء تحضيراتهم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2024/2025.
وكان اللاعبون أجروا صباح اليوم فحوصًا طبية اعتيادية، ضمن برنامجهم المُعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.
ويجري فريق الهلال معسكراً خارجياً في النمسا اعتباراً من 15 يوليو الجاري، ويستمر حتى الثالث من أغسطس قبل العودة إلى السعودية مجدداً تأهباً لبدء منافسات الموسم الكروي الجديد.
وأعلن النادي اليوم أنه سيخوض 5 مباريات ودية هذا الصيف، ضمن استعداداته للموسم المقبل 2024-2025.
وذكر الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة إس سي فينر نويشتات النمساوي يوم 19 يوليو الجاري ، ثم يواجه العربي القطري يوم 22 يوليو ، بعدها يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 26 من نفس الشهر.
وكذلك يخوض الهلال مواجهة ضد كومو الإيطالي يوم 29 يوليو ، قبل أن يختتم ودياته بملاقاة أودينيزي كالتشيو يوم 3 أغسطس المقبل.