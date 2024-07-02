الهلال يكشف عن مواجهاته التجريبية في معسكر النمسا.. واللاعبون يدشنون التحضيرات

وذكر الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه سيبدأ مبارياته الودية بمواجهة إس سي فينر نويشتات النمساوي يوم 19 يوليو الجاري ، ثم يواجه العربي القطري يوم 22 يوليو ، بعدها يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي يوم 26 من نفس الشهر.