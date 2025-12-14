بخماسية.. الاتحاد يتفوّق وديًّا على جلف يونايتد الإماراتي في معسكر دبي

في ختام معسكره الإعدادي المقام في دبي، حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره جلف يونايتد الإماراتي (درجة أولى) بنتيجة 5-0، في ثاني مبارياته الودية.
وافتتح قائد الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف مواطنه موسى ديابي الهدف الثاني في الدقيقة 25.
وعزّز مهند الشنقيطي تقدم العميد بالهدف الثالث عند الدقيقة 33، ليعود بنزيما ويحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 38، فيما اختتم أحمد الغامدي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 43.
وبذلك يختتم الاتحاد معسكره الخارجي بأداء قوي يعكس جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة من الموسم الرياضي.