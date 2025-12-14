بخماسية.. الاتحاد يتفوّق وديًّا على جلف يونايتد الإماراتي في معسكر دبي

في ختام معسكره الإعدادي المقام في دبي، حقق فريق الاتحاد الأول لكرة القدم فوزًا عريضًا على نظيره جلف يونايتد الإماراتي (درجة أولى) بنتيجة 5-0، في ثاني مبارياته الودية.