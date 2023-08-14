لمدة 3 مواسم.. الشباب يعزز صفوفه بالمهاجم السنغالي "حبيب ديالو"

أعلن نادي الشباب، اليوم الاثنين، ضم المهاجم السنغالي حبيب ديالو، لمدة 3 مواسم، قادماً من ستراسبورج الفرنسي لقيادة خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم .
ونشر النادي مقطع فيديو عبر حسابه على منصة (X)، مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب مرتدياً قميص فريق الشباب معلقاً عليه: "هذا صدق ما هو جرافيكس .. #ديالو_شبابي".
ويأتي التعاقد مع اللاعب البالغ "28عاماً" بعد أن اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له صباح اليوم لدى أحد المراكز الطبية المتخصصة في الرياض.
ومن المنتظر أن يحضر اللاعب في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لمتابعة مواجهة الفريق الافتتاحية أمام الأخدود، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم .