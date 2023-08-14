لمدة 3 مواسم.. الشباب يعزز صفوفه بالمهاجم السنغالي "حبيب ديالو"

ومن المنتظر أن يحضر اللاعب في مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لمتابعة مواجهة الفريق الافتتاحية أمام الأخدود، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، مساء اليوم .