"حاتم خيمي" لـ"سبق": أجبرنا العالم على مشاهدة دورينا باستقطاب النجوم.. ويكفي "تغريدات" رونالدو المليونية

واستغرب "الخيمي" من لجنة الاستقطابات لعدم الاستعانة بأسماء معروفة سعودية على مستوى عالٍ من العلم والمعرفة والموهبة والكفاءة، وكذلك استغرب أن المديرين التنفيذيين في الأندية كلهم أجانب، وقال: "أنا مؤمن بالخبرات العالمية الأجنبية في مجالات معينة، فمثلًا في كرة القدم ليس هناك أي مشكلة بالتعاقد مع مدرب عالمي، لكن المشكلة أن تجلب مديرًا تنفيذيًا أجنبيًا للنادي؛ لأن أغلب الأندية العالمية المعروفة لا تمارس فيها سوى من ثلاث إلى أربع ألعاب في حين أن أنديتنا تمارس ما لا يقل عن 20 لعبة، هذا ناهيك عن الرياضات النسوية المختلفة، حيث تصل الألعاب في المجمل ببعض الأندية إلى أكثر من 30 لعبة، فليس من المنطق أن تحضر مديرًا تنفيذيًا لثلاثة ألعاب ليصبح مشرفًا على أكثر من 30 لعبة، فبالتأكيد لن يكون مؤهلًا لذلك، علاوةً على العادات والتقاليد والأفكار المختلفة، لذا أتمنى أن يسند منصب المدير التنفيذي في أنديتنا لكفاءات وطنية مؤهلة".