دورة الألعاب السعودية.. 60 يومًا عن الحدث الرياضي الوطني الأكبر

وبلغ عدد الألعاب المشاركة في هذه النسخة 53 رياضة؛ حيث يشارك الرياضيون لنسخة هذا العام 2024 في رياضات: السهام، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، البلوت، كرة السلة 3×3، كرة السلة 5×5، كرة الطائرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية، الجت سكي، البلياردو، البولينج، الملاكمة، سباق الهجن، الشطرنج، التسلق، الدراجات، الفروسية، الرياضات الإلكترونية، المبارزة، كرة قدم الصالات، الجولف، الجمباز، كرة اليد، التجديف الساحلي، الجودو، الجوجيتسو، الكاراتيه، الكارتينج، الملاكمة التايلاندية، البادل، الملاحة الشراعية، الرماية، الاسكواش، السباحة، كرة الطاولة، التايكوندو، التنس، السباق الثلاثي، كرة الطائرة، رفع الأثقال، المصارعة، الروبوت والرياضات اللاسلكية، التزلج اللوحي، الرقبي، الكريكت، فنون القتال المختلطة.