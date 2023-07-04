3 أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

وسبق أيضاً أن أفادت تقارير أن كلاً من الهلال والاتحاد مهتمان باللاعب السنغالي، الذي أصبح مستقبله مع بايرن ميونيخ غير واضح، حيث يقترب من الرحيل عن النادي الألماني.