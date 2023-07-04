3 أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن وجود 3 أندية سعودية تواصلوا مع السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونيخ الألماني؛ للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" أن اللاعب السنغالي يرى أن فكرة الانتقال واللعب بالدوري السعودي أحد الخيارات التي تستحق التفكير بها.
وأفاد "غاليتي" بحسابه الرسمي عبر "تويتر" أن إدارة بايرن ميونيخ ستعمل على الاستماع ودراسة العروض المقدمة من السعودية قبل السماح له بالرحيل.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن النصر دخل في مفاوضات قوية للجمع بين ماني ورونالدو في الفريق، بالإضافة إلى اهتمام ناديي الهلال والاتحاد باللاعب السنغالي.
وسبق أيضاً أن أفادت تقارير أن كلاً من الهلال والاتحاد مهتمان باللاعب السنغالي، الذي أصبح مستقبله مع بايرن ميونيخ غير واضح، حيث يقترب من الرحيل عن النادي الألماني.