"فهد بن جلوي" يلتقي رئيس أولمبياد باريس 2024.. ويتوج أبطال جراند سلام للجودو

التقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 "توني إستانغيه" في مقر اللجنة المنظمة للأولمبياد في العاصمة الفرنسية "باريس".
واطلع "ابن جلوي" خلال اللقاء على سائر الاستعدادات والجوانب المتعلقة بالأولمبياد الصيفي المقبل بحضور الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن.
من جهة أخرى، توج الأمير فهد بن جلوي، أبطال الجودو والفائزين في بطولة "باريس جراند سلام" التي اُختتمت أمس.
يُذكر، أن الأولمبياد سيُقام انطلاقًا من 26 يوليو وحتى الحادي عشر من أغسطس للعام 2024م، وهي المرة الثالثة في تاريخ باريس التي تستضيف الأولمبياد الصيفي بعد استضافتها لأولمبيادي 1900م و1924م.
وتصادف هذه الألعاب الذكرى السنوية المئوية لألعاب 1924، حيث ستصبح باريس ثاني مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية ثلاث مرات بعد لندن (1908 و1948 و2012)، حيث قدمت العاصمة الفرنسية ترشيحها رسميًا في 23 يونيو 2015، وأعلن تسميتها لاستضافة الأولمبياد عام 2017.