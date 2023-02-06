"فهد بن جلوي" يلتقي رئيس أولمبياد باريس 2024.. ويتوج أبطال جراند سلام للجودو

يُذكر، أن الأولمبياد سيُقام انطلاقًا من 26 يوليو وحتى الحادي عشر من أغسطس للعام 2024م، وهي المرة الثالثة في تاريخ باريس التي تستضيف الأولمبياد الصيفي بعد استضافتها لأولمبيادي 1900م و1924م.