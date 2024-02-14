غاياردو مدرب الاتحاد: "بنزيما" سيكون جاهزاً للمشاركة في الأسبوع المقبل

من جانبه قال المدافع أحمد حجازي:" بطولة دوري أبطال آسيا مهمة جدًا بالنسبة لنا، و استعددنا بشكل جيد، ودرسنا الفريق المقابل ونحترمه وسنلعب من أجل الفوز، فنحن نملك عقلية تبحث عن الانتصارات في جميع المباريات، وهو ما يتعزز داخلنا مع الجهاز الفني حتى في التدريبات".