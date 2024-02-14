غاياردو مدرب الاتحاد: "بنزيما" سيكون جاهزاً للمشاركة في الأسبوع المقبل

أكد غاياردو مدرب الاتحاد أن فريقه سيلعب من أجل الفوز الذي هو هدفهم في جميع المباريات ، مشيراً بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما سيكون جاهزاً للمشاركة في الأسبوع المقبل.
و يأتي حديث المدرب الأرجنتيني في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه مع نافباهور الأوزبكي يوم الخميس على الاستاد المركزي، ضمن ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وقال غاياردو :"لقد عملنا على تجهيز الفريق بشكل جيد للذهاب بعيدًا بما يحقق تطلعات النادي وجماهيره ويسعدهم، حيث اكتملت صفوف الفريق بعودة اللاعبين من المنتخبات والتعاقدات الجديدة، والانتصاران اللذان تحققا في اللقاءين الماضيين يزيدان ثقتنا ويحفزاننا لتحقيق المزيد في المباريات المقبلة".
وأضاف :"منافسنا فريق قوي وتركيزنا على بناء الفريق، وهذه المنافسات تساعدنا على ذلك، سنلعب من أجل الفوز وهذا هو هدفنا في جميع المباريات".
وأوضح غاياردو أن كريم بنزيما يتدرب بشكل جيد ومتى ما كان جاهزًا سوف يعود للمشاركة، وأعتقد بأنه سوف يكون جاهزاً للمشاركة في الأسبوع المقبل".
وتابع :"غروهي لاعب محترف ويتدرب بشكل جيد، وتم استبعاده لأن لائحة الدوري في المملكة تتيح إشراك ثمانية لاعبين فقط في القائمة، وفي آسيا خمسة لاعبين، ومتى ما احتاجه الفريق في البطولة الآسيوية سوف يستطيع المشاركة".
من جانبه قال المدافع أحمد حجازي:" بطولة دوري أبطال آسيا مهمة جدًا بالنسبة لنا، و استعددنا بشكل جيد، ودرسنا الفريق المقابل ونحترمه وسنلعب من أجل الفوز، فنحن نملك عقلية تبحث عن الانتصارات في جميع المباريات، وهو ما يتعزز داخلنا مع الجهاز الفني حتى في التدريبات".
وأضاف :"سنعمل على تخطي كافة العقبات لتحقيق الانتصار، ولا توجد أعذار أمامنا مثل الطقس أو أرضية الملعب".