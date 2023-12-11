ناديان سعوديان يخططان لضم المصري محمد النني لاعب أرسنال في يناير

كشفت تقارير صحفية عن رغبة ناديين سعوديين في التعاقد مع اللاعب المصري محمد الننـي، لاعب أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن هناك نادييْن من الدوري السعودي يخططان لتقديم عرض للاعب المصري، في يناير المقبل.
وينتهي عقد محمد النني لاعب خط الوسط الدفاعي، والبالغ من العمر 31 عامًا، مع نادي أرسنال الذي انضم إليه في يناير 2016، في يونيو 2024.
وسبَق للاعب المصري خوض تجربة في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما يلعب للمنتخب المصري منذ 2011، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 6 ملايين يورو.