"رونالدو" يدشن الدور الثاني بأول كرة موقعة من الحكم السعودي سلطان الحربي

دخل مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم (التاريخي) البرتغالي "كريستيانو رونالدو" قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياض الحالي، بعد تسجيله لخمسة أهداف خلال 3 مباريات لعبها مع فريقه حتى الآن.
وكانت شباك الفتح قد استقبلت أول أهداف "الدون" قبل أن يسجل "سوبر هاتريك" اليوم الخميس، في مرمى الوحدة، أعاد من خلالها أصفر العاصمة لصدارة ترتيب الدوري ( 37 نقطة).
ومع صافرة نهاية المباراة وقع حكم اللقاء السعودي سلطان الحربي على كرة لقاء النصر والوحدة، مناولاً الكرة لنجم اللقاء "رونالدو" بعد تسجيله رباعية النصر ( أول سوبر هاتريك في الدوري)، وأول كرة موقعة من حكم المباراة يحصل عليها لاعب في دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.