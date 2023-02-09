"رونالدو" يدشن الدور الثاني بأول كرة موقعة من الحكم السعودي سلطان الحربي

وكانت شباك الفتح قد استقبلت أول أهداف "الدون" قبل أن يسجل "سوبر هاتريك" اليوم الخميس، في مرمى الوحدة، أعاد من خلالها أصفر العاصمة لصدارة ترتيب الدوري ( 37 نقطة).