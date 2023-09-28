تنطلق الجمعة.. السعودية تستضيف بطولة كمال الأجسام الشهيرة "مستر يونيفيرس"

وتضم فئات البطولة: فئة للهواة وهي فئة بناء الأجسام للرجال من وزن 65 إلى أكثر من 95، وفئة بناء الأجسام للشباب من وزن 75 إلى أكثر من 75، وفئة بناء الأجسام من عمر 40 حتى 50 عامًا، أما فئة كلاسيك بناء الأجسام "رجال" من 170 سم إلى أكثر من 178 سم، والشباب فئة مفتوحة، والماستر فئة مفتوحة، إلى جانب عدد من الفئات الأخرى المخصصة للمحترفين والهواة.