هدفا "ماريغا" و"تاليسكا" ضمن أجمل الأهداف بالجولة الرابعة من دوري روشن

نشر حساب "دوري روشن السعودي" للمحترفين، قائمةً لأجمل 3 أهداف بالجولة الرابعة للدوري السعودي؛ بحسب اختيارات الفريق الفني في دوري روشن السعودي.
واختار الفريق الفني للدوري السعودي هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، في مرمى نادي الباطن كأحد أفضل الأهداف بالجولة الرابعة.
وحصل أيضًا هدف المالي موسى ماريغا لاعب الهلال في مرمى الوحدة ضمن أجمل الأهداف، بالإضافة لهدف صالح العمري لاعب أبها في مرمى نادي الفيحاء.
وانتهت الـ4 جولات الماضية بتصدُّر نادي الشباب جدولَ ترتيب الدوري السعودي، برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع نادي الهلال.
واحتلّ نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول الدوري بـ10 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن النصر، الذي جاء في المركز الرابع.