"مجلس الاتحاد العربي" يستقبل طلبات استضافة البطولات العربية

يعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم غدًا الاثنين اجتماعه الـ79 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وسيطلع المجلس خلال الاجتماع على الطلبات المقدمة من الاتحادات العربية الأعضاء لاستضافة مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2026، حيث من المقرر توقيع اتفاقيات الاستضافة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية.
وكان مجلس الاتحاد العربي قد اعتمد في اجتماعه المنعقد أواخر مايو الماضي روزنامة مسابقات الأندية والمنتخبات للأعوام 2026 و2027 و2028 و2029، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تعزيز حضور الكرة العربية وتطوير منافساتها على المستويين القاري والدولي.