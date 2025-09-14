"مجلس الاتحاد العربي" يستقبل طلبات استضافة البطولات العربية

يعقد مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم غدًا الاثنين اجتماعه الـ79 في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.