الشباب السعودي وتشرين السوري في الخطوة الأخيرة نحو "النهائيات المجمعة"

يلتقي الشبابُ السعودي مع تشرين السوري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، مساء غدٍ الخميس، ضمن مرحلة الإياب من الدور الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظّمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
والتقى الفريقان على نفس الملعب يوم الأحد الماضي، في مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؛ حيث تقدم تشرين أولًا عن طريق اللاعب خالد المبيض، ثم تعادل الشباب بواسطة اللاعب سانتياجو مينا.
ويبحث كلُّ فريق عن التأهل إلى مرحلة النهائيات "المجموعات"، التي ستُقام بنظام التجمع الصيف القادم، في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.
وسينضم الفائز من الفريقين إلى المجموعة الثالثة، مع الزمالك المصري والنصر السعودي، بجانب المتأهل من الاتحاد المنستيري التونسي أو المحرق البحريني.