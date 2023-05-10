الشباب السعودي وتشرين السوري في الخطوة الأخيرة نحو "النهائيات المجمعة"

والتقى الفريقان على نفس الملعب يوم الأحد الماضي، في مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1؛ حيث تقدم تشرين أولًا عن طريق اللاعب خالد المبيض، ثم تعادل الشباب بواسطة اللاعب سانتياجو مينا.