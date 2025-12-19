ناديان سعوديان يتقدمان بعروض رسمية لضم أنطوان غريزمان

تقدمت أندية سعودية بعروض رسمية للتعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في ظل منافسة من عدة أندية أوروبية وأمريكية.
وبحسب الصحفي أكرم كونور، فإن الأهلي والوحدة السعوديين، إلى جانب نادي شارلوت الأمريكي، قدموا عروضًا رسمية لضم اللاعب، فيما أبدت أندية إنتر ميامي، ويوفنتوس، وغلطة سراي، وليون اهتمامها بالحصول على خدماته.
وكان اسم غريزمان قد ارتبط سابقًا بنادي الهلال، الذي أبدى رغبته في ضمه الصيف الماضي بعرض قُدّر بنحو 20 مليون يورو، بطلب من المدرب سيموني إنزاغي.
ولا يزال مستقبل المهاجم الفرنسي، البالغ من العمر 34 عامًا، غير محسوم، رغم امتلاكه عقدًا مع أتلتيكو مدريد يمتد حتى عام 2027. وقد خاض مع النادي الإسباني 469 مباراة، سجل خلالها 206 أهداف، وصنع 94 هدفًا في مختلف المسابقات.