بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أمام "النصر".. "الغامدي" جاهز لمباراة "الحزم"

وكانت التدريبات بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتملت على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك خاض لاعبو الفريق تحدياً بالكرة بين مجموعتين تمكن الأخضر من الفوز بالتحدي، قبل أن يتركز التدريب على الجانب التكتيكي والذي سيعتمده جيرارد لمواجهة الحزم، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.