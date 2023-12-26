بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها أمام "النصر".. "الغامدي" جاهز لمباراة "الحزم"

انتظم لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد الغامدي في تدريب فريقه الرئيسي والذي أقيم اليوم الثلاثاء على الملعب الرديف بالنادي، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الرأس مع بداية مباراة النصر الماضية.
تأتي تحضيرات أحمر الشرقية استعداداً لاستضافة الحزم مساء يوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ 19 لدوري روشن السعودي.
وكانت التدريبات بقيادة المدير الفني الإنجليزي "جيرارد" قد اشتملت على محاضرة الفيديو الفنية بقاعة الاجتماعات، ثم تمارين وقائية في الصالة الرياضية، ثم الإحماء في الملعب، بعد ذلك خاض لاعبو الفريق تحدياً بالكرة بين مجموعتين تمكن الأخضر من الفوز بالتحدي، قبل أن يتركز التدريب على الجانب التكتيكي والذي سيعتمده جيرارد لمواجهة الحزم، واختتم التدريب بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.