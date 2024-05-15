في نصف نهائي المربع الذهبي لكرة السلة.. الهلال يواجه الأهلي والنصر يلتقي الاتحاد

ويلتقي في المباراة الأولى للدور نصف النهائي عند الـ5 مساءً، فريقا الهلال "متصدر المرحلة الأولى" والأهلي "الرابع", يليه على الصالة نفسها وعند الـ7 مساءً لقاء فريقي النصر "الثاني" والاتحاد "الثالث"، وسيلعب الفائزان في المباراة النهائية التي ستُقام عند الـ7 من مساء السبت المقبل, لتحديد البطل, فيما يتواجه الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع وذلك عند الـ 5 مساءً على صالة وزارة الرياضة في الرياض.