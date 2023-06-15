"كافد" راعيًا بلاتينيًا لنادي النصر

وقع نادي النصر اتفاقية رعاية مع شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي "كافد" لتكون الراعي الرسمي البلاتيني للنادي ، لمدة ثلاث سنوات ، سيظهر خلالها شعار "كافد" على صدر قمصان الفريق الكروي الأول.
وعبر الرئيس التنفيذي لنادي النصر الأستاذ أحمد الغامدي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية ، قائلاً : هذه الشراكة ترمز إلى الرابط القوي بين النصر وأكبر المشاريع السعودية ، نادي النصر هو القلب النابض للرياض والمملكة و"كافد" مركز الأعمال المزدهر في قلب المدينة .
من جانبه ، قال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي ، السيد جوتام ساشيتال: يهدف ارتباطنا مع نادي النصر إلى تعزيز دورنا في صناعة الرياضة ودعم ثقافة كرة القدم النابضة بالحياة في المملكة العربية السعودية.
يشار أن "كافد" تحتضن أطول برج في الرياض بارتفاع 385متراً، تم تصميم 95 مبنى بمشاركة أكثر من 25 من أبرز شركات التصميم والهندسة المعمارية العالمية.