"كافد" راعيًا بلاتينيًا لنادي النصر

وعبر الرئيس التنفيذي لنادي النصر الأستاذ أحمد الغامدي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية ، قائلاً : هذه الشراكة ترمز إلى الرابط القوي بين النصر وأكبر المشاريع السعودية ، نادي النصر هو القلب النابض للرياض والمملكة و"كافد" مركز الأعمال المزدهر في قلب المدينة .