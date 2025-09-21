في قفز الحواجز.. الدهامي والراجحي يتألقان في بطولة تطوان المغربية

ونجح الفارس الأولمبي عبدالرحمن الراجحي في التتويج بالمركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى، المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026م، على ارتفاع 155 سم، بعد أن أنهى جولتين نظيفتين من الأخطاء بزمن 50.05 ثانية على صهوة الجواد Heartbeat. كما حقق الراجحي المركز الثالث في شوط ارتفاع 150 سم يوم أمس، بجولتين خاليتين من الأخطاء وزمن 37.51 ثانية على الجواد Ventago.