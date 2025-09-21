في قفز الحواجز.. الدهامي والراجحي يتألقان في بطولة تطوان المغربية

قدّم فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز رمزي الدهامي وعبدالرحمن الراجحي مستويات لافتة في بطولة تطوان الدولية بالمغرب CSI4*، التي أقيمت على مدى أربعة أيام، وتعد إحدى جولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم 2026م.
ونجح الفارس الأولمبي عبدالرحمن الراجحي في التتويج بالمركز الثاني في شوط الجائزة الكبرى، المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026م، على ارتفاع 155 سم، بعد أن أنهى جولتين نظيفتين من الأخطاء بزمن 50.05 ثانية على صهوة الجواد Heartbeat. كما حقق الراجحي المركز الثالث في شوط ارتفاع 150 سم يوم أمس، بجولتين خاليتين من الأخطاء وزمن 37.51 ثانية على الجواد Ventago.
أما الفارس الأولمبي رمزي الدهامي، فقد خطف المركز الأول في ثاني أيام البطولة بالشوط المؤهل للجائزة الكبرى على ارتفاع 150 سم، محققًا جولة نظيفة بزمن 65.20 ثانية على الجواد Untouchable 32.
وتُعد بطولة تطوان المغربية أولى جولات الدوري العربي لهذا الموسم، والتي تضم أشواطًا مؤهلة لكأس العالم 2026م، حيث يحرص فرسان المنتخب السعودي على المشاركة فيها وحصد النقاط عبر مختلف الجولات التي تقام في دول عربية وخليجية لضمان بطاقة التأهل للنهائيات.