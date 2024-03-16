بعد تحقيقه كأس آسيا مع منتخب بلاده قطر.. "الهيدوس" يعتزل اللعب "دوليًّا"

أعلن الاتحادُ القطري، السبت، اعتزالَ حسن الهيدوس، قائد المنتخب العنابي الأول لكرة القدم، اللعبَ الدولي بعد التتويج بكأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.
وقال الاتحاد، عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يتوجّه الاتحاد القطري بخالص الشكر والتقدير إلى قائد منتخبنا اللاعب حسن الهيدوس، عقب قراره اعتزال اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخبات القطرية امتدّت لأعوام طويلة".
وتُوّج منتخب قطر بكأس آسيا الأخيرة التي استضافتها البلاد بالفوز "3ـ1" على الأردن في النهائي بمشاركة الهيدوس، الذي سجَّل ثلاثة أهداف في سبع مباريات خاضها بالبطولة.
ولعب الهيدوس 183 مباراة مع منتخب قطر، سجَّل خلالها 41 هدفًا، وتُوِّج بلقبَيْ كأس آسيا 2019 و2023، إضافة إلى كأس الخليج عام 2014، كما شارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة.
وسيكمل مهاجمُ السد مشوارَه مع فريقه الذي يتصدّر ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 40 نقطة بعد 17 جولة.