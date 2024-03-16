بعد تحقيقه كأس آسيا مع منتخب بلاده قطر.. "الهيدوس" يعتزل اللعب "دوليًّا"

ولعب الهيدوس 183 مباراة مع منتخب قطر، سجَّل خلالها 41 هدفًا، وتُوِّج بلقبَيْ كأس آسيا 2019 و2023، إضافة إلى كأس الخليج عام 2014، كما شارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة.