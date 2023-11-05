"فابريزيو رومانو": أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "ستيفن بيرجوين" لاعب أياكس الهولندي

وقال الصحفي المتخصّص في أخبار انتقالات اللاعبين: إن "ستيفن بيرجوين" سيكون خيارًا للأندية السعودية في يناير المقبل، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا جديًّا بـ"بيرجوين" من السعودية منذ الصيف الماضي.