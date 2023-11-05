"فابريزيو رومانو": أندية سعودية تستهدف التعاقد مع "ستيفن بيرجوين" لاعب أياكس الهولندي

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن اهتمام عدة أندية سعودية بالهولندي "ستيفن بيرجوين"، لاعب أياكس أمستردام؛ لضمّه في يناير المقبل.
وقال الصحفي المتخصّص في أخبار انتقالات اللاعبين: إن "ستيفن بيرجوين" سيكون خيارًا للأندية السعودية في يناير المقبل، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا جديًّا بـ"بيرجوين" من السعودية منذ الصيف الماضي.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، إلى أن هناك أيضًا اهتمامًا من أندية الدوري الإنجليزي باللاعب الهولندي، مشددًا على أن كل الاحتمالات لا تزال واردة لـ"بيرجوين" خلال يناير القادم.
انضمّ "ستيفن بيرجوين" صاحب الـ26 عامًا، لنادي أياكس أمستردام في يوليو 2022، قادمًا من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب الهولندي منذ 2018، وتبلغ القيمة السوقية له نحو "20" مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت".