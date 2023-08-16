أعظم لاعبي القرن في السعودية.. صحف ومواقع عالمية تتحدث عن توقيع نيمار للهلال

وقالت صحيفة "the national" إنه لا يوجد انتقال في كرة القدم العالمية يتم الحديث عنه أكثر من انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال بـ90 مليون يورو؛ فقد وقّع أحد أعظم اللاعبين في القرن الـ21، عقدًا لمدة عامين للانضمام إلى الهلال؛ ليُنهي إقامته التي استمرت 6 سنوات في العاصمة الفرنسية.