أعظم لاعبي القرن في السعودية.. صحف ومواقع عالمية تتحدث عن توقيع نيمار للهلال

تحدثت صحف ومواقع عالمية عن انضمام النجم البرازيلي "نيمار دا سيلفا"، أمس الثلاثاء لنادي الهلال لمدة موسمين، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لتمثيل النادي السعودي بالموسم الجديد.
وقالت صحيفة "the national" إنه لا يوجد انتقال في كرة القدم العالمية يتم الحديث عنه أكثر من انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى الهلال بـ90 مليون يورو؛ فقد وقّع أحد أعظم اللاعبين في القرن الـ21، عقدًا لمدة عامين للانضمام إلى الهلال؛ ليُنهي إقامته التي استمرت 6 سنوات في العاصمة الفرنسية.
وأضافت أن نيمار أصبح أحدث اسم ينضم إلى السعودية التي شهدت بالفعل انضمام نجوم عالميين أمثال: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ورياض محرز وفيرمينو ومالكوم، وآخرين ينضمون إلى دوري المحترفين السعودي.
وكتبت صحيفة "التليغراف": "أكمل نيمار انتقاله إلى الهلال بعد 6 مواسم مع باريس سان جيرمان؛ حيث توصلت الأندية إلى اتفاق بشأن انتقال مهاجم البرازيل مقابل 98 مليون دولار، وهو رقم قياسي لدوريّ مدعوم ماليًّا من الدولة.
وأفادت قائلة: "أصبح نيمار آخر نجم كرة قدم ينضم لدوري المحترفين السعودي؛ فقد استكمل انتقاله إلى الهلال، وهو واحد من أربعة أندية سعودية تم رعايتها فعليًّا من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة.
وعلّقت صحيفة "marca" بقولها: الآن تأكد كل شيء، نيمار يترك باريس سان جيرمان وينضم إلى الهلال بعقد ضخم، الفريق الذي قدّم أفضل عرض لباريس سان جيرمان ونيمار، لينتهي عصر اللاعب مع النادي الفرنسي".
وأشار موقع "ge.globo" إلى أن الهلال كان الحل الوحيد لنيمار لإنهاء علاقته مع باريس سان جيرمان.
وأكمل الموقع: "لكن الحقيقة أن نيمار اعتبر النادي السعودي الوسيلة الوحيدة المتاحة، لقطع ارتباطه مع النادي الفرنسي، قبل 4 سنوات من انتهاء العقد".