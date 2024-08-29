"الاتحاد" يعاود اهتمامه مجددًا بالمغربي نايف أكرد مدافع "وست هام يونايتد"

ويُعد نايف أكرد البالغ من العمر 28 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه إلى وست هام يونايتد قادمًا، من ستاد رين الصيف الماضي في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.