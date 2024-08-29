"الاتحاد" يعاود اهتمامه مجددًا بالمغربي نايف أكرد مدافع "وست هام يونايتد"

عاود مسؤولو نادي الاتحاد اهتمامهم بالتعاقد مع المغربي نايف أكرد، مدافع وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي "سانتي أونا" بأن نادييْ فياريال وريال سوسيداد الإسبانييْن، أيضًا في سباق المنافسة للتعاقد مع اللاعب المغربي خلال هذا الصيف.
وأشار الصحفي الذي يعمل في "فوت ميركاتو" على حسابه الشخصي عبر منصة إكس، إلى أن القرار بشأن نايف أكرد؛ سيكون خلال الساعات أو الأيام القادمة.
وذكرت تقارير صحفية أخرى أن نادي بورتو البرتغالي، وضع "أكرد" ضمن أولوياته؛ لضمه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وسَبق أن دخل المدافع المغربي هذا الصيف اهتمامات عدة أندية؛ أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، وعدة أندية أخرى من الدوري الفرنسي؛ لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب راتبه السنوي المرتفع.
ويُعد نايف أكرد البالغ من العمر 28 عامًا، واحدًا من أفضل لاعبي قلب الدفاع في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انضمامه إلى وست هام يونايتد قادمًا، من ستاد رين الصيف الماضي في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني.
وسَبق للاعب المغربي اللعبُ للعديد من الأندية مثل: الفتح الرياضي، وديجون، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2016.