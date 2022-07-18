8 لاعبين يمثلون الأخضر في البطولة العربية لكمال الأجسام بمصر

أعلن الاتحاد السعودي لكمال الأجسام عن اعتماد قائمة أسماء لاعبي منتخب المملكة لكمال الأجسام الذين رشحهم رئيس الاتحاد أيمن الراشد، بعد اختبار أداء اللاعبين الجهازين للبطولة الذي أُقِيم بنادي القادسية الرياضي بمحافظة الخبر؛ للمشاركة في منافسات بطولة العرب ومقرر أن تنطلق منافساتها خلال المدة من 28 - 31 شهر يوليو الجاري في جمهورية مصر العربية.