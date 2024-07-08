تقارير.. توقف المفاوضات بين الاتحاد والمدرب الفرنسي كريستوف جالتييه

وذكرت صحيفة ليكيب، مساء الاثنين، أن رئيس النادي القطري ليس لديه أي نية للتخلي عن مدرب باريس سان جيرمان السابق، ويعتقد أن التوقيت ليس جيدًا، بينما عاد لاعبوه إلى التدريبات منذ الأول من يوليو.