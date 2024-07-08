تقارير.. توقف المفاوضات بين الاتحاد والمدرب الفرنسي كريستوف جالتييه

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن توقف المفاوضات بين نادي الاتحاد والمدرب الفرنسي كريستوف جالتييه المدير الفني لفريق الدحيل القطري.
وأوضح موقع " Foot Mercato" أنه تم الإعلان عن كريستوف جالتييه كمرشح محتمل لتدريب فريق الاتحاد بعد رحيل مارسيلو جالاردو، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن الاستقرار في المملكة العربية السعودية.
وأشار الموقع الفرنسي الشهير إلى أن المفاوضات بدأت بين الطرفين في الأيام الأخيرة وكان المفاوض السعودي مستعدًا لتقديم عقد لمدة ثلاث سنوات، بقيمة 36 مليون يورو، للمدير الفني السابق لباريس سان جيرمان، ويرتبط جالتييه حاليًا بعقد مع الدحيل ولا يعد مرشحًا للرحيل.
وذكرت صحيفة ليكيب، مساء الاثنين، أن رئيس النادي القطري ليس لديه أي نية للتخلي عن مدرب باريس سان جيرمان السابق، ويعتقد أن التوقيت ليس جيدًا، بينما عاد لاعبوه إلى التدريبات منذ الأول من يوليو.
وكشفت ليس لدى جالتييه شرط جزائي في عقده ولا يرغب في الدخول في مواجهة مع إدارة ناديه الحالي.
وكانت تقارير، ذكرت إن إدارة الاتحاد دخلت في مفاوضات مع الدحيل من أجل استقدام جالتييه، بناء على رغبة قائد الفريق النجم كريم بنزيما.