أخضر الناشئات يواصل تحضيراته في عمّان للبطولة الثلاثية

واصل المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في العاصمة الأردنية عمّان، الذي يأتي استعدادًا للبطولة الثلاثية الودية للناشئات التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم بهدف تطوير الكرة النسائية في المنطقة والاستعداد للاستحقاقات المستقبلية.