أخضر الناشئات يواصل تحضيراته في عمّان للبطولة الثلاثية

واصل المنتخب السعودي للناشئات تحت 17 عامًا لكرة القدم، اليوم الأحد، معسكره الإعدادي في العاصمة الأردنية عمّان، الذي يأتي استعدادًا للبطولة الثلاثية الودية للناشئات التي ينظمها الاتحاد الأردني لكرة القدم بهدف تطوير الكرة النسائية في المنطقة والاستعداد للاستحقاقات المستقبلية.
وأجرت لاعبات الأخضر حصتهن التدريبية، تحت إشراف المدربة الكرواتية ستيلا قوتال ومساعدتها الفنية نجد المجيش، طبّقن خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.
ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الخامس من شهر يوليو المقبل، حيث يواجه أخضر الناشئات نظيره المنتخب اللبناني يوم 30 يونيو الجاري والمنتخب الأردني يوم 4 يوليو المقبل على ملعب البتراء ضمن البطولة الوديّة.