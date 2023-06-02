"ويلفريد زاها" لاعب كريستال بالاس يدرس عرض نادي الاتحاد

كشفت صحيفة "fotospor" التركية، عن قيام الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس، بدراسة عرض نادي الاتحاد، وكذلك العروض الأخرى المقدمة له للتعاقد معه خلال الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة التركية، وفقًا لـ"دغمريش شيث"، مراسل قناة "سكاي سبورتس": إن زاها يقوم بدراسة العروض المقدمة له من: نادي الاتحاد، وفنربخشه التركي، والأندية الإيطالية، وكذلك عرض كريستال بالاس.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قدمت عرضًا ضخمًا للتعاقد مع زاها، بلغت قيمته 9 ملايين جنيه إسترليني سنويًّا.
وتوّج الاتحاد هذا الموسم بلقب الدوري السعودي بعد تصدره ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 72 نقطة.