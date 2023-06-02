"ويلفريد زاها" لاعب كريستال بالاس يدرس عرض نادي الاتحاد

وقالت الصحيفة التركية، وفقًا لـ"دغمريش شيث"، مراسل قناة "سكاي سبورتس": إن زاها يقوم بدراسة العروض المقدمة له من: نادي الاتحاد، وفنربخشه التركي، والأندية الإيطالية، وكذلك عرض كريستال بالاس.