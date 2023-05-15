"الفيصل " و"باخ" يستعرضان مستجدات تروجينا 2029 وأولمبياد باريس 2024

جرى الاجتماع، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية 'الرياض 2034 ' الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ومديرة قطاع الرياضة بنيوم جان باترسون.