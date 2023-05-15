"الفيصل " و"باخ" يستعرضان مستجدات تروجينا 2029 وأولمبياد باريس 2024

عقد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الاثنين، اجتماعاً برئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية.
واستعرض الاجتماع، مستجدات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية (تروجينا 2029)، واستعدادات اللجنة الأولمبية الدولية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024م، ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو 2026م، وآخر تطورات الحركة الرياضية الأولمبية على مستوى العالم.
جرى الاجتماع، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي لدورة الألعاب الآسيوية 'الرياض 2034 ' الأميرة دليل بنت نهار بن سعود، وعضو مجلس الإدارة أضواء العريفي، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ومديرة قطاع الرياضة بنيوم جان باترسون.
ويستكمل "الفيصل "، جولته، بزيارة إلى الجمهورية الإيطالية غداً الثلاثاء وتستمر لمدة يومين، يلتقي من خلالها، برئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية رئيس اللجنة المنظمة للألعاب الشتوية (ميلانو 2026) جيوفاني مالاغو، إضافة إلى الاطلاع وزيارة المنشآت الرياضية التي ستستضيف منافسات الألعاب الشتوية 2026م.