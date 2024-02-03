فريق "برادي" يُتوَّج بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1

اختُتمت مساء اليوم السبت الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1، التي أقيمت بالواجهة البحرية بجدة، واستمرت على مدار يومين، في حدث رياضي يقام لأول مرة في التاريخ، وينطلق من السعودية، بتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، وبإشراف من الاتحاد الدولي للزوارق السريعة.
وبعد الختام توَّج نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق "برادي" بكأس المركز الأول؛ وذلك بعد تمكُّنه من الوصول بزمن 6 دقائق و58 ثانية و51 جزءًا من الثانية، فيما سلَّم الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، كأس المركز الثاني لصالح فريق "ميامي"؛ وذلك بعد أن قطع 7 دقائق و17 ثانية و26 جزءًا من الثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق "بلو رايزينغ" بزمن 7 دقائق و43 ثانية و83 جزءًا من الثانية، واستلم الكأس من محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة. وأخيرًا جاء فريق رافا رابعًا بزمن 7 دقائق و51 ثانية و94 جزءًا من الثانية.
وبنهاية الجولة الافتتاحية التي أقيمت في جدة، أصبح فريق برادي في صدارة الترتيب العام، فيما حل فريق ميامي ثانياً، وفريق رافا ثالثاً، ومن خلفه فريق بلو رايزينغ في المركز الرابع، وجاء فريق سيرجيو بيريز في المرتبة الخامسة، ومن ثم فريق دروغبا سادساً، كما نال الفريق السعودي إيوكي ريسينغ المرتبة السابعة، ليأتي فريق البرازيل ثامناً.
وتُستكمل منافسات هذه البطولة بالجولة الثانية التي ستقام بمدينة فينيسيا الإيطالية يومَي 18 و19 من شهر مايو المقبل، تليها الجولة الثالثة في بورتو بانوس الإسبانية مطلع شهر يونيو القادم، وتحديدًا في 1 و2، كما ستقام رابع الجولات في مدينة جنيف بسويسرا يومَي 28 و29 يونيو، ثم المرحلة الخامسة في مونت كارلو بموناكو يومَي 12 و13 يوليو، وسيتنافس المتسابقون خلال الجولة السادسة في روتردام الهولندية من 6 إلى 8 سبتمبر، على أن تُختتم البطولة في هونغ كونغ يومَي 9 و10 نوفمبر.