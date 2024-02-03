فريق "برادي" يُتوَّج بالجولة الافتتاحية من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1

وبعد الختام توَّج نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، فريق "برادي" بكأس المركز الأول؛ وذلك بعد تمكُّنه من الوصول بزمن 6 دقائق و58 ثانية و51 جزءًا من الثانية، فيما سلَّم الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، كأس المركز الثاني لصالح فريق "ميامي"؛ وذلك بعد أن قطع 7 دقائق و17 ثانية و26 جزءًا من الثانية، فيما ذهب المركز الثالث لفريق "بلو رايزينغ" بزمن 7 دقائق و43 ثانية و83 جزءًا من الثانية، واستلم الكأس من محمد الصياد، مدير إدارة الهوية المؤسسية في صندوق الاستثمارات العامة. وأخيرًا جاء فريق رافا رابعًا بزمن 7 دقائق و51 ثانية و94 جزءًا من الثانية.