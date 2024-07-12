كأس العالم للرياضات الإلكترونية: صراع محتدم في نصف نهائي Mobile Legends: Bang Bang

هذا، وتختتم منافسات البطولتين ضمن الأسبوع الثاني الأحد المقبل؛ إذ يشهد نهائيات كل من Mobile Legends: Bang Bang و Free Fire، إضافة إلى استمرار منافسات Dota 2 Riyadh Masters في مواجهات حافلة بالإثارة والمنافسة.