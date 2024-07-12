كأس العالم للرياضات الإلكترونية: صراع محتدم في نصف نهائي Mobile Legends: Bang Bang

يتطلع عشاق الرياضات الإلكترونية هذا الأسبوع لمواجهة قوية، ستجمع بين اثنين من عمالقة آسيا في بطولة Mobile Legends: Bang Bang؛ إذ يترقب الجمهور بشغف أولى مباريات الدور نصف النهائي اليوم الجمعة.
ويلاقي فريق Liquid Echo (الفلبين) فريق Falcons AP.Bren (السعودية والفلبين)، وهما لم يخسرا خلال رحلتَيهما المميزتَين في مرحلة المجموعات وربع النهائي؛ ما يُنبئ بمعركة حاسمة لتحديد الطرف الأول في المباراة النهائية.
ويتأهب الفائز لمواجهة قوية أخرى في النهائي غدًا السبت؛ إذ سيواجه عملاقين إقليميين، هما Selangor Red Giants (ماليزيا)، و NIP Flash (سنغافورة).
هذا، وتختتم منافسات البطولتين ضمن الأسبوع الثاني الأحد المقبل؛ إذ يشهد نهائيات كل من Mobile Legends: Bang Bang و Free Fire، إضافة إلى استمرار منافسات Dota 2 Riyadh Masters في مواجهات حافلة بالإثارة والمنافسة.