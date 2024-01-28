في بطولة كأس موسم الرياض.. الهلال يواجه فريق "إنتر ميامي" الأمريكي

يدشن فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، مشاركته في بطولة كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة فريق "إنتر ميامي" الأمريكي، عند التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة السعودية الرياض.
ويتزامن ذلك مع تدشين ملعب الهلال الجديد، الذي يحمل مسمى "المملكة أرينا"، الذي تحتضن اللقاء، حيث يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، الذي تم بناؤه في وقت قياسي وجيز لا يتجاوز عدة أشهر.
ويلتقي فريق النجم الأرجنتيني ميسي "حامل كأس العالم قطر2022"، نظيره الهلال السعودي وسط غياب لعدد من نجوم الأخير، إلا أن نجمي الأزرق "ميتروفيتش" وسلمان الفرج قادران على قيادة فريقهما لتخطي هذه المواجهة.
ويشارك في بطولة موسم الرياض ثلاثة أندية هي الهلال والنصر و"إنتر ميامي" الأمريكي.